Lazio e Udinese se enfrentam na reta final da Serie A

A 28ª rodada do Campeonato Italiano será concluída com o confronto entre Lazio e Udinese nesta segunda-feira, às 16h45. Este artigo fornece todas as informações necessárias para acompanhar a partida ao vivo, destacando onde assistir e as condições das equipes antes do jogo.

Publicidade

Lucca com a torcida da Udinese – Fonte:lorenzolucca17

Onde assistir

O Torcedores.com informa que a partida será transmitida pela ESPN 3 e pela plataforma Disney. Esses canais têm sido responsáveis por exibir a reta final dos jogos da Serie A do Calcio, garantindo que os fãs do futebol italiano não percam nenhum detalhe.

Como estão as equipes

A Lazio vive um momento positivo na temporada, acumulando cinco jogos sem derrota no Campeonato Italiano. A vitória recente sobre o Milan colocou o clube em uma posição favorável, com 50 pontos, e na disputa por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Além disso, a equipe de Marco Baroni avançou nas oitavas de final da Liga Europa, vencendo o Viktoria Plzen.

Publicidade

Apesar das ausências de Hysaj e Castellanos, a Lazio pode contar com o retorno de Zaccagni, que se recuperou de uma lesão muscular. No ataque, Tchaouna e Noslin disputam uma vaga, e outras mudanças podem ocorrer devido ao calendário apertado e aos compromissos na Europa League.

Quais são as chances da Udinese

A Udinese, por sua vez, busca recuperar espaço na Serie A, ocupando atualmente a décima posição com 39 pontos. O time vem de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo sobre o Parma, que luta contra o rebaixamento. A equipe ainda sonha com uma vaga nas competições europeias do próximo ano.

O técnico Kosta Runjaic não enfrenta muitos problemas para escalar o time, exceto pela dúvida no gol. O retorno de Okoye aos treinos pode criar uma disputa com Padelli, que assumiu a posição após a lesão de Sava, o único desfalque confirmado para a partida.

Publicidade

Prováveis escalações de Lazio x Udinese

Confira abaixo as prováveis escalações das equipes para o confronto:

Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Mario Gila e Nuno Tavares; Guendouzi e Rovella; Zaccagni, Isaksen e Dia; Tchaouna (Noslin). Técnico: Marco Baroni.

Provedel; Lazzari, Romagnoli, Mario Gila e Nuno Tavares; Guendouzi e Rovella; Zaccagni, Isaksen e Dia; Tchaouna (Noslin). Técnico: Marco Baroni. Udinese: Padelli (Okoye); Kristensen, Solet, Bijol e Kamara; Atta, Karlström, Lovric e Ekkelenkamp; Lucca e Thauvin. Técnico: Kosta Runjaic.

Essas informações foram obtidas no site “Torcedores.com”.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.