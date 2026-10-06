Apresentado oficialmente nesta terça-feira, 6, como novo reforço da Udinese, o zagueiro David Alaba abordou sua chegada ao futebol italiano e a postura que pretende adotar no novo clube. O atleta de 34 anos afirmou que não sente peso em exercer a função de “irmão mais velho” perante os companheiros.

“Não é a primeira vez na minha carreira que assumo o papel de irmão mais velho, já aconteceu antes. Sempre gostei de assumir responsabilidades, inclusive na seleção austríaca, onde sou um dos jogadores mais experientes”, iniciou Alaba em entrevista coletiva.

“Pessoalmente, sempre tentei desempenhar esse papel, também no Bayern de Munique e no Real Madrid, então não é nada de novo para mim”, complementou.

Projeto esportivo e conselho de colegas

Livre no mercado após o encerramento do contrato com o Real Madrid, Alaba explicou que a decisão pelo clube italiano esteve diretamente ligada às conversas que manteve com o treinador Kosta Runjaic sobre o planejamento esportivo da equipe.

“Conversei principalmente com o treinador. Ele me convenceu sobre o projeto aqui, e eu levei o tempo necessário para tomar essa decisão. Com o tempo, me convenci de que este era o caminho certo para mim, porque acredito que é o passo certo para a minha carreira, tanto pessoal quanto profissionalmente. Por isso escolhi a Udinese”, disse Alaba.

O zagueiro também revelou ter conversado previamente com amigos de longa data no esporte que possuem vivência na Série A italiana, como o croata Luka Modrić e o francês Franck Ribéry.