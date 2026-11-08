O Milan provou o valor da eficiência na manhã deste domingo, 8. Mesmo finalizando menos que o adversário, a equipe visitante aproveitou as chances no início da partida, venceu o Genoa por 2 a 1 no estádio Luigi Ferraris e garantiu mais três pontos na 11ª rodada do Campeonato Italiano.
O resultado consolida o time na parte de cima da tabela de classificação.
Eficiência rossonera define o rumo
A postura tática do Milan ditou o ritmo inicial. Com 62% de posse de bola ao longo da partida, o time comandado por Ruben Amorim controlou as ações e foi cirúrgico quando chegou ao ataque.
Logo aos 13 minutos, Alphadjo Cissè abriu o placar após receber assistência de Adrien Rabiot. Pouco depois, aos 19, foi a vez de Pulisic ampliar a vantagem, contando com passe de Gonçalo Ramos.
A precisão foi o grande trunfo dos visitantes: a equipe acertou o alvo apenas duas vezes em todo o confronto, convertendo ambas em gol.
Volume ofensivo e reação tardia
Do outro lado, o Genoa, sob o comando de De Rossi, apostou em um volume ofensivo maior para tentar reverter o prejuízo. Apesar de ter menos a bola, os donos da casa arriscaram 17 finalizações, contra apenas seis do adversário.
A insistência, no entanto, só deu resultado na reta final. Aos 88 minutos, Mikael Ellertsson balançou as redes após assistência de Tommaso Baldanzi, que havia entrado no lugar de Junior Messias. O gol deu esperança, mas não evitou a derrota.
Com o resultado, o Milan chega a 24 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Italiano, somando, com este jogo, quatro vitórias nas últimas cinco partidas pela competição. Já o Genoa estaciona nos 13 pontos e fica no 13º lugar, conhecendo a segunda derrota no mesmo recorte de cinco jogos.
As duas equipes voltam a campo no dia 11, pelo torneio nacional: o Genoa encara o Sassuolo, enquanto o Milan joga contra o Frosinone. No dia 26, o Milan tem compromisso contra o Olympiacos pela Uefa Europa League.