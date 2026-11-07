O abismo na tabela do Campeonato Italiano se refletiu em campo neste sábado, 7. No Stadio Olimpico, a Roma impôs o volume de jogo, venceu o Sassuolo por 3 a 0 pela 11ª rodada e manteve a perseguição à liderança da competição.

O resultado escancara os momentos opostos das equipes: enquanto os donos da casa seguem invictos no torneio, os visitantes amargam uma dura sequência de derrotas.

Vantagem construída no primeiro tempo

Comandada pelo técnico Gasperini em um esquema 3-4-2-1, a Roma tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. A superioridade se traduziu em números expressivos ao longo dos 90 minutos, com os mandantes registrando 65% de posse de bola, 714 passes trocados e 28 finalizações totais, contra apenas seis do adversário.

A pressão surtiu efeito aos 27 minutos, quando Mario Hermoso abriu o placar. O cenário piorou para o Sassuolo logo em seguida, aos 30 minutos, com um gol contra de Sebastian Walukiewicz, ampliando a desvantagem antes do intervalo.

Controle absoluto e placar fechado

Na volta para a segunda etapa, o técnico Aquilani tentou mexer no Sassuolo com as entradas de Kieron Bowie e Ignace Van der Brempt, mas a dinâmica do confronto não se alterou. Aos 58 minutos, Rodrigo Mora marcou o terceiro gol da Roma, contando com a assistência de Donyell Malen.

Com a vitória garantida, a equipe da capital administrou o resultado em um jogo disciplinado, que terminou sem nenhum cartão amarelo ou vermelho para ambos os lados.

Com o resultado, a Roma chega a 27 pontos e se consolida na 2ª colocação do Campeonato Italiano, ostentando um balanço de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Sassuolo, que estaciona nos oito pontos e ocupa o 17º lugar, acumula sua quinta derrota consecutiva na competição.

A Roma volta no dia 21, contra o Parma, pelo Italiano. O Sassuolo tentará a recuperação dia 22, quando recebe o Genoa, também pelo campeonato nacional.