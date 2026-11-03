O lateral-direito Emanuele Lulli, de 19 anos, consolidou espaço no elenco principal da Roma sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini. Formado nas categorias de base do time romano, o defensor estreou profissionalmente nesta temporada do Campeonato Italiano, durante a vitória por 4 a 0 sobre a Fiorentina.

Como o jogador se encaixou no esquema tático?

Com 1,84 m de altura, Lulli apresenta atributos de força física, drible curto, potência nas arrancadas e agressividade ofensiva. Essas valências atendem diretamente às exigências táticas do sistema de Gasperini, que prioriza a amplitude e a chegada constante dos alas à linha de fundo na construção de jogadas ofensivas.

Antes da promoção definitiva ao grupo principal, o lateral já apresentava números consistentes nas equipes de base, com dois gols e oito assistências.

Lulli marcou gols decisivos logo no início de sua trajetória na elite diante de Genoa e Cagliari. Com esses feitos, estabeleceu-se como o primeiro jogador italiano nascido em 2007 a balançar as redes na Serie A.

A rápida afirmação acelerou os movimentos da diretoria para assegurar a permanência do atleta. O clube acertou uma renovação contratual de cinco anos, estendendo o vínculo oficial com a promessa até 30 de junho de 2031.