A superioridade técnica e estatística ditou o ritmo no estádio Giuseppe Sinigaglia na manhã deste domingo, 1º. O Como dominou as ações do início ao fim e venceu o Venezia por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado reflete o momento oposto das equipes na competição, consolidando os mandantes na parte de cima da tabela e afundando os visitantes na lanterna.

Com o resultado, o Como chega a 23 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela, somando, com este jogo, quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos do campeonato. A equipe comandada por Fabregas está a dois pontos da Inter de Milão, que divide a liderança com a Lazio, que ainda joga na rodada. O Como volta a campo nesta quarta-feira, 4, contra o Lens, da França, pela Champions League, e depois visita a Inter de Milão no domingo, 8, em confronto direto no GR do Italiano.

Já o Venezia segue na lanterna com apenas três pontos e amarga sua quarta derrota no mesmo recorte de partidas. O Venezia tenta a recuperação na sexta-feira, 6, quando recebe a Udinese.

Controle absoluto e gol de pênalti

Comandado por Cesc Fàbregas no esquema 4-2-3-1, o time da casa impôs seu jogo com 66% de posse de bola e 719 passes trocados contra apenas 375 do adversário. Aos 28 minutos do primeiro tempo, um lance de pênalti a favor do Venezia foi revisado pelo VAR, não houve pênalti e o jogo seguiu. A insistência ofensiva do Como, que ditava o ritmo no campo de ataque, foi recompensada aos 43 minutos. Lucas Da Cunha cobrou pênalti e balançou a rede, definindo o placar antes do intervalo.

Vantagem mantida e abismo na tabela

Na etapa final, o técnico Nicola promoveu uma série de substituições no Venezia na tentativa de buscar o empate, mas a equipe visitante esbarrou em suas próprias limitações. O time finalizou apenas sete vezes na partida, acertando o alvo em uma única oportunidade, o que exigiu apenas uma defesa do goleiro Butez. Do outro lado, o Como acumulou 19 finalizações, cobrou oito escanteios e viu o goleiro Stanković trabalhar com três defesas para evitar um placar mais elástico.