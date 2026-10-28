O projeto do novo estádio compartilhado por Inter de Milão e Milan terá forte influência da arena do Borussia Dortmund para valorizar a pressão da torcida. A futura arena terá os setores atrás dos gols com inclinação de 37 graus, a mesma da célebre “Muralha Amarela” alemã.

Como será a inspiração na Muralha Amarela?

A escolha da angulação de 37 graus busca garantir que os jogadores sintam a proximidade e a pressão vertical dos torcedores sobre o gramado. A solução arquitetônica foi pensada para recriar a atmosfera imersiva dos grandes caldeirões europeus no novo San Siro. As informações foram veiculadas pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Qual é a capacidade planejada da arena?

Desenvolvido pelos escritórios Foster + Partners e Manica, o complexo esportivo terá formato ovalado e capacidade para 71.500 espectadores. A projeção supera as estimativas iniciais de 60 mil pessoas.

Diferente do atual estádio, dividido em três camadas, o novo projeto contará com apenas dois anéis. A configuração compacta aproxima o público do campo e otimiza a visibilidade em todos os setores.

O que é o Tunnel Club e quais são os diferenciais VIP?

A nova casa dos clubes milaneses terá entre 8 mil e 13 mil lugares para hospitalidade. O grande destaque é o Tunnel Club, área VIP com divisórias de vidro que permitirá acompanhar a concentração dos jogadores no túnel de acesso.

Além disso, a fachada externa receberá iluminação em LED adaptável para alternar entre as cores azul e preta ou vermelha e preta, de acordo com o mandante da partida.

Qual é o cronograma de obras visando a Eurocopa 2032?

A arena será construída sobre uma plataforma elevada com estacionamento subterrâneo. As obras estão planejadas para começar no segundo semestre de 2027, com entrega prevista para 2031.

O cumprimento do calendário atende às exigências da UEFA para que Milão seja uma das sedes oficiais da Eurocopa de 2032, que será realizada em conjunto por Itália e Turquia.