O Bologna venceu o Milan por 4 a 2 nesta quarta-feira, no estádio San Siro, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano de 2026/27.
O confronto foi marcado por duas viradas no placar. Os donos da casa chegaram a terminar o primeiro tempo em vantagem, mas uma infelicidade da defesa e a tarde inspirada do atacante Samuel Mbangula garantiram os três pontos para os visitantes.
Gol contra e hat-trick definem a virada
O Bologna abriu o placar logo aos oito minutos de jogo, quando Mbangula balançou as redes após assistência de Nadir Zortea. O Milan, que terminou a partida com 66% de posse de bola, não demorou a reagir. Aos 14, Alphadjo Cissè empatou o confronto. Mantendo o ritmo, o time comandado por Rúben Amorim virou aos 27 minutos, novamente com Cissè, desta vez aproveitando passe de Fikayo Tomori, e levou a vantagem de 2 a 1 para o intervalo.
O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. Aos 15 minutos, Davide Bartesaghi marcou contra o próprio patrimônio, cedendo o empate ao Bologna. Apenas dois minutos depois, Mbangula anotou o seu segundo gol na partida, recolocando os visitantes na frente com assistência de Juan Miranda, que havia entrado em campo instantes antes.
O Bologna, que foi mais eficiente e somou cinco finalizações no gol contra três do adversário, selou o placar aos 41 minutos: Mbangula marcou o seu terceiro gol no jogo, com passe de Jens Odgaard, fechando a conta em 4 a 2.
Situação na tabela e próximos jogos
Com este resultado, o Milan permanece na quinta colocação do campeonato, estacionado nos 18 pontos. Já o Bologna chega a 11 e ocupa agora o 11º lugar.
O Milan volta a campo no próximo sábado, 31, para o clássico contra a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano, e na quinta-feira, 05, recebe o Ferencváros pela Liga Europa. O Bologna joga no sábado, contra o Monza, em casa.