O Milan confirmou seu bom momento no Campeonato Italiano ao vencer a Udinese por 2 a 0 na tarde deste domingo, 25, no estádio Bluenergy, em Udine. Em partida válida pela oitava rodada, os visitantes controlaram as ações desde o início, garantiram os três pontos e mantiveram a invencibilidade na competição, enquanto os donos da casa amargaram mais um revés em sua sequência negativa.

Vantagem construída cedo

O time comandado pelo técnico Ruben Amorim, postado em um 4-4-1-1, não demorou a ditar o ritmo do confronto. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Pulisic abriu o placar para o Milan após receber assistência de Luka Modrić. A vantagem precoce permitiu aos visitantes administrar a posse de bola, que terminou em 60% a seu favor, ditando a dinâmica da etapa inicial e limitando as ações da equipe do técnico Runjaic.

Defesas e o golpe final

Apesar de ter menos a bola, a Udinese tentou responder e finalizou 12 vezes ao longo do jogo, exigindo cinco defesas do goleiro Maignan. Do outro lado, o Milan foi mais incisivo em suas 19 finalizações totais, fazendo com que o goleiro Okoye também trabalhasse com cinco intervenções para os donos da casa. A insistência visitante deu resultado aos 65 minutos, quando Omari Hutchinson balançou as redes e ampliou a vantagem, definindo o marcador em 2 a 0.

Situação na tabela e próximos passos

Com o resultado, o Milan chega a 18 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela, somando, com este jogo, três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos do campeonato. Já a Udinese, que estaciona nos quatro pontos, segue na 17ª posição e acumula sua quinta derrota consecutiva na liga. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Campeonato Italiano: a Udinese visita o Parma, enquanto o Milan recebe o Bologna.