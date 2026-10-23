O goleiro francês Mike Maignan se manifestou publicamente sobre a jogada que resultou em sua expulsão na partida do Milan contra o Bournemouth, válida pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa. Capitão da equipe italiana, o atleta recebeu o cartão vermelho direto ainda no primeiro tempo. Os italianos acabaram perdendo por 3 a 0.

O lance decisivo ocorreu durante a preparação para a cobrança de um escanteio, quando Maignan se envolveu em um entrevero dentro da grande área com o meio-campista Tyler Adams. A arbitragem puniu o arqueiro com a exclusão direta da partida e marcou o segundo pênalti a favor dos ingleses.

Por meio do Instagram, o camisa 1 garantiu que não agiu de forma deliberada. “Como todos os goleiros, e como em todas as partidas, eu queria criar espaço na minha área”, explicou. “Infelizmente, passou uma imagem ruim, principalmente para os jovens torcedores que nos assistem”.

Maignan também reagiu preventivamente contra as críticas da imprensa. “Os jogadores e a comissão técnica sabem que tipo de pessoa e que tipo de capitão eu sou. Eles conhecem minhas intenções e abandoná-las nunca é uma delas. Quanto ao resto, nós estamos acostumados com as interpretações feitas por certas pessoas e certos meios de comunicação”, afirmou.

O Milan perdeu pela segunda vez na Liga Europa e parou em três pontos após três rodadas. Seu próximo compromisso pela competição continental será em 5 de novembro, contra o Ferencváros, no San Siro.