O Ferencváros foi ao San Siro nesta quinta-feira, 05, e mostrou que a posse de bola, por si só, não garante vitórias. Em duelo válido pela quarta rodada da fase da liga da Liga Europa, a equipe visitante foi letal nas chances que criou e bateu o Milan por 2 a 0.
O resultado mantém a excelente campanha dos húngaros na Liga Europa, com quatro vitórias em quatro rodadas. O Milan, ao contrário, parou em três pontos e, neste momento, está fora da zona de classificação aos playoffs.
O cenário tático da partida desenhou-se com o Milan, comandado por Rúben Amorim, retendo a bola por 70% do tempo e trocando 675 passes contra apenas 289 do adversário. No entanto, o volume de jogo não se traduziu em perigo real. Os donos da casa finalizaram 15 vezes, mas exigiram apenas duas defesas do goleiro Dénes Dibusz. Do outro lado, o Ferencváros foi muito mais incisivo. Com 12 finalizações totais, acertou o alvo oito vezes, fazendo com que o goleiro milanista Lorenzo Torriani trabalhasse com seis defesas ao longo do confronto.
A eficiência do Ferencváros foi recompensada na etapa final, guiada por uma dupla que desequilibrou a partida. Aos sete minutos, Lenny Joseph abriu o placar após receber assistência de Kristoffer Zachariassen. O Milan tentou responder e colocou Luka Modrić em campo aos 18 minutos, mas logo em seguida sofreu um novo golpe. A mesma fórmula se repetiu: passe de Zachariassen e gol de Joseph, ampliando a vantagem para 2 a 0.
O Milan viu uma chance de reagir quando o Ferencváros ficou com um jogador a menos. Bamidele Isa Yusuf, que havia entrado no lugar do artilheiro Joseph aos 22 minutos, recebeu cartão vermelho direto, após o árbitro revisar o lance no VAR e alterar o cartão. Mesmo com dez em campo na reta final, o time visitante suportou as investidas e garantiu o triunfo sem sofrer gols.
O Milan volta a campo no domingo, 08, para enfrentar o Genoa pelo Campeonato Italiano. O Ferencváros terá seu próximo compromisso pela Liga Europa na quinta-feira, 26/11, quando recebe o Celje.