O Milan derrotou a Inter de Milão por 3 a 1 na tarde deste sábado, no San Siro, em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Com uma atuação letal no primeiro tempo e grande exibição do goleiro Maignan, a equipe rubro-negra se recuperou da derrota na rodada anterior e impôs o primeiro revés do rival na competição.

O resultado mexeu com a parte de cima da tabela, tirando a liderança da Inter.

Início avassalador e eficiência rubro-negra

A postura ofensiva do Milan rendeu frutos logo nos primeiros minutos de bola rolando. Aos quatro minutos, Diego Moreira driblou Carlos Augusto pela ponta direita e cruzou para Pulisic, que subiu no meio dos zagueiros e testou no canto direito para abrir o placar.

A pressão continuou e, aos 10, após cobrança de escanteio ensaiada por Modric, Adrien Rabiot deu um toque sutil na bola, que bateu na trave esquerda antes de entrar, ampliando a vantagem.

Atrás no marcador, a Inter de Milão adiantou suas linhas e conseguiu descontar aos 22 minutos. Calhanoglu cobrou escanteio no primeiro pau, Akanji desviou e Alessandro Bastoni apareceu livre para cabecear para o fundo das redes.

Maignan brilha e Moreira coroa atuação

Apesar de a Inter terminar o jogo com 56% de posse de bola e 18 finalizações, o ímpeto ofensivo esbarrou em uma barreira chamada Maignan. O goleiro francês foi exigido e terminou a partida com sete defesas, com destaque para um milagre no puro reflexo aos 34 minutos, após chute de primeira de Spence.

A eficiência do Milan, que marcou três vezes em apenas quatro finalizações no gol durante todo o clássico, voltou a aparecer antes do intervalo. Aos 43 minutos, o grande nome do jogo, Diego Moreira, cobrou falta por cima da barreira e acertou o canto esquerdo do goleiro Josep Martínez, marcando um golaço e definindo o 3 a 1.

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Controle, VAR e fim da invencibilidade

No segundo tempo, o Milan adotou uma postura mais defensiva, trocando passes para esfriar o confronto e saindo do abafa adversário. A Inter manteve a bola no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O momento de maior tensão ocorreu aos 29 minutos da etapa final, quando a arbitragem chegou a ver um toque de mão de Gila dentro da área. No entanto, o lance foi revisado pelo VAR, ficou constatado que a bola bateu no peito do defensor, e não houve pênalti.

Com o apito final, o Milan chega a 21 pontos e assume a 4ª colocação do Campeonato Italiano, somando agora, contando este jogo, três vitórias nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já a Inter de Milão, que conheceu sua primeira derrota na competição, permanece com 25 pontos e cai para o 2º lugar na tabela.

As duas equipes voltam suas atenções para as competições continentais no meio de semana. A Inter de Milão entra em campo na terça, 3, contra o Feyenoord, pela Uefa Champions League. O Milan joga na quinta, 5, diante do Ferencváros, pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Italiano, ambos jogam no dia 8: o Milan visita o Genoa, enquanto a Inter recebe o Como.