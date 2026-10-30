O atacante Christian Pulisic assinou a extensão de contrato com o Milan até o dia 30 de junho de 2031. O novo vínculo encerra rumores do mercado e reforça o planejamento esportivo da diretoria para os próximos anos.

Com o novo compromisso de longo prazo, o clube italiano busca assegurar estabilidade técnica e aposta no protagonismo do americano para alcançar os objetivos da equipe. A assinatura garante mais temporadas do jogador na Itália, mantendo o camisa 11 como referência ofensiva do elenco montado pela gestão esportiva rossoneri.

Trajetória do atacante no clube italiano

Contratado em julho de 2023 junto ao Chelsea, o jogador americano se estabeleceu com rapidez como peça fundamental na estrutura do time. Ao longo de sua passagem pela Itália, Pulisic atingiu a marca de 44 gols marcados em 141 jogos disputados pelo clube.

O rendimento consolidou o camisa 11 entre os principais nomes do plantel desde a sua chegada, motivando a diretoria a antecipar as tratativas para selar o novo vínculo até junho de 2031.

Confira a nota oficial do Milan

“O Milan tem o prazer de anunciar que Christian Pulisic estendeu seu contrato com o Clube até 30 de junho de 2031.

Desde que se juntou ao Milan em julho de 2023, Christian se consolidou como peça fundamental da equipe, destacando-se por sua habilidade técnica, caráter, consistência e ética de trabalho inabalável. Seus 44 gols em 141 jogos pelo Milan evidenciam tanto sua importância para o time quanto seu papel nos planos futuros do clube.

A renovação do contrato de Pulisic reflete um compromisso mútuo em dar continuidade ao progresso alcançado em conjunto nos últimos anos, com a ambição de seguir melhorando, atingir novos marcos e escrever capítulos ainda mais memoráveis ​​na história do clube.”