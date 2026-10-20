O jovem atacante Rio Ngumoha, de 18 anos, despistou sobre as recentes especulações que ligam o seu nome a uma eventual transferência para o Arsenal, conforme revelado pelo jornalista David Ornstein. Em declarações recentes, a promessa do Liverpool garantiu que seu foco permanece nas quatro linhas.

“Para ser sincero, isso agora está tudo com meu empresário. Acho que está tudo indo bem. Não tenho muita certeza. No fim das contas, deixo meu futebol falar por si. Gosto de jogar, e tudo isso está no fundo da minha mente. Eu só jogo pelo clube e espero continuar me saindo bem”, disse Ngumoha após a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford.

Espaço com Iraola e sequência da temporada

Com contrato vigente até junho de 2028 em Anfield, Ngumoha vem ganhando minutos importantes sob o comando do técnico Andoni Iraola. O jovem atacante tem sido aproveitado pelas pontas ao longo da disputa da Premier League e das copas continentais, consolidando seu desenvolvimento no elenco profissional.

“Estou gostando do desafio e poder jogar pelos dois lados é importante. Tenho uma posição favorita? Não, não mais. Estou me adaptando à ponta direita agora e estou gostando. Me dá um pouco mais de imprevisibilidade. Tenho treinado bastante”, iniciou Ngumoha.

“Estou gostando de trabalhar com ele (Iraola) e de evoluir. Seja como titular ou entrando no decorrer da partida, minha mentalidade é a mesma. Sei que o clube está apenas tentando cuidar de mim. Temos alguns dos melhores atacantes do mundo, então competir por uma vaga no time titular não é fácil”, complementou.