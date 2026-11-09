O Liverpool iniciou movimentações nos bastidores para acompanhar de perto a situação do goleiro Bart Verbruggen, atualmente titular do Brighton. O planejamento faz parte da estratégia do clube inglês para ter um sucessor de Alisson na meta em Anfield. A informação é do portal TEAMtalk.

Situação contratual no gol de Anfield

A diretoria dos Reds avalia alternativas para a posição em virtude do cenário contratual de Alisson. O vínculo do arqueiro brasileiro é válido até junho de 2027, o que acelera a busca por opções de nível internacional para o setor.

Embora a equipe já tenha acertado a chegada do georgiano Giorgi Mamardashvili e integrado a jovem promessa Lucca Brughmans, vinda do Genk, o perfil de Verbruggen agrada pela rodagem adquirida na Premier League e pela seleção holandesa.

Concorrência e postura do Brighton

O arqueiro de 24 anos também desperta o interesse do Real Madrid, que acompanha o mercado para renovação futura de seu elenco. No entanto, o técnico Fabian Hürzeler trata o jogador como peça central no Brighton e não pretende facilitar uma liberação. Verbruggen reforçou que segue com foco total em seus compromissos no sul da Inglaterra, segundo a apuração.