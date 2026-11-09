Após a vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Crystal Palace pela Premier League, o técnico Andoni Iraola manifestou preocupação com a integridade física de seus jogadores às vésperas da Data Fifa. O treinador dos Reds destacou que o desgaste acumulado e os problemas físicos recentes representam um risco evidente para o planejamento da temporada.

“Não sei, havia algum problema, mas com certeza ele [Szoboszlai] não estava 100%, então vamos ver. A última coisa de que precisamos agora é perder jogadores durante os jogos das seleções. Na última Data Fifa, perdemos três jogadores muito importantes. Então agora estou rezando”, iniciou Iraola em entrevista coletiva.

“Espero que ele [Szoboszlai] também possa cuidar do joelho. Acho que ele esticou um pouco, estava bom, mas não 100%, então precisa ter cuidado e ver se consegue jogar pela seleção ou não, mas vamos ver. Também espero que não aconteça como na última Data Fifa, quando perdemos Alex [Isak], Cody [Gakpo] e Dom [Szoboszlai]. Daqui a duas semanas estaremos em uma situação melhor”, adicionou.