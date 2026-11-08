O Liverpool confirmou seu favoritismo na manhã deste domingo, 8, ao vencer o Crystal Palace por 3 a 1, no Selhurst Park, em Londres. Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, os visitantes foram mais eficientes nas finalizações e garantiram os três pontos. O resultado consolida a equipe na parte de cima da tabela, enquanto os donos da casa amargam a última posição do torneio em meio a uma sequência negativa.

Gol anulado e resposta imediata

Apesar de o Crystal Palace terminar o jogo com maior posse de bola (53%), foi o Liverpool quem ditou o ritmo ofensivo, somando 20 finalizações totais contra 17 do adversário. O momento de maior esperança para os donos da casa ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando a equipe teve um gol anulado. A resposta do time comandado por Andoni Iraola foi letal: aos 40 minutos, Dominik Szoboszlai deu a assistência para Alexis Mac Allister abrir o placar antes do intervalo.

Wirtz amplia e garante a vitória

Na volta para o segundo tempo, o Liverpool não demorou a construir um placar mais confortável. Aos 54 minutos, Florian Wirtz marcou o segundo gol da equipe visitante, aproveitando o passe de Bradley Barcola. O técnico Sage tentou mudar a postura do Crystal Palace com substituições, mas o Liverpool manteve o controle das ações ofensivas, acertando o alvo oito vezes durante o jogo. Aos 89 minutos, Florian Wirtz voltou a ser decisivo, desta vez dando a assistência para Alexander Isak marcar o terceiro gol.

Pênalti nos acréscimos e situação na tabela

Já nos acréscimos, aos 95 minutos, o Crystal Palace conseguiu descontar com um gol de pênalti convertido por Eddie Nketiah, que havia entrado no lugar de Jörgen Strand Larsen aos 72 minutos. Com o apito final, o Liverpool chegou aos 18 pontos, ocupando a 4ª colocação no Campeonato Inglês. Já o Crystal Palace segue estacionado nos sete pontos, na 20ª posição, acumulando agora quatro derrotas consecutivas na competição.

O Crystal Palace volta a campo no sábado, 21, contra o Coventry City, pelo Campeonato Inglês. O Liverpool joga no domingo, 22, quando enfrenta o Manchester United, também pela liga nacional.