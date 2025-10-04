Everton x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Invictos na competição, Eagles visitam os Toffees em Liverpool pela 7ª rodada; equipes vivem momentos distintos na tabela da competição

Neste domingo, 5, o estádio Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, será o palco do confronto entre Everton e Crystal Palace, às 10h (de Brasília). A partida, válida pela sétima rodada da Premier League, coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição. Enquanto os visitantes chegam embalados e invictos, os donos da casa buscam uma vitória para reencontrar a regularidade.

Como chega o Everton

Na 10ª posição com oito pontos, o Everton atravessa um momento de instabilidade na temporada. A campanha dos Toffees até aqui é de duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

A irregularidade fica evidente nos últimos três jogos, com dois empates e uma derrota, freando o bom ritmo inicial. Jogando em seu novo estádio, onde ainda não foi derrotado, o time de Liverpool busca um resultado positivo para ganhar confiança e subir na tabela de classificação.

Como chega o Crystal Palace

Em contrapartida, o Crystal Palace desfruta de um excelente início de campeonato. Ocupando a 5ª colocação com 12 pontos, a equipe de Londres é uma das poucas ainda invictas, somando três vitórias e três empates.

A solidez do time foi comprovada na última rodada com uma vitória importante sobre o Liverpool. Comandados por Oliver Glasner, os Eagles viajam a Liverpool focados em manter a boa fase e seguir na parte de cima da tabela, enquanto também disputam a Conference League.

Expectativas e desfalques

A expectativa é de um confronto equilibrado. O Everton conta com o apoio de sua torcida para superar a fase instável, mas pode ter desfalques importantes: o zagueiro Jarrad Branthwaite e o lateral Vitaliy Mykolenko são dúvidas por questões físicas.

Do lado do Crystal Palace, a confiança está em alta pela campanha invicta, mas o técnico Oliver Glasner também lida com incertezas, como as possíveis ausências de Eddie Nketiah e Ismaïla Sarr, ambos em recuperação de lesão.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner, Ndiaye, Alcaraz; Grealish e Beto. Técnico: David Moyes

Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guéhi, Maxence Lacroix, Chris Richards; Tyrick Mitchell, Will Hughes, Adam Wharton, Daniel Muñoz; Ismaïla Sarr, Daichi Kamada e Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner

Onde assistir

O duelo tático entre a necessidade de vitória do Everton e a solidez do Crystal Palace poderá ser acompanhado ao vivo por diferentes plataformas. No Brasil, a transmissão será exclusiva do serviço de streaming Disney+.

