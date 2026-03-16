Uma das principais surpresas de Carlo Ancelotti na lista de convocados para a Data Fifa de março, o atacante Igor Thiago, 24, do Brentford, pode “furar a fila” e ganhar espaço na seleção brasileira às portas da Copa do Mundo. Considerado um tipo em extinção, a presença do jogador é o teste de uma “pedra já cantada” pelo técnico italiano, que vê como necessidade a presença de um típico camisa 9 em um Mundial.

Em outubro, questionado sobre a ausência de Pedro, do Flamengo, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia, o treinador citou a opção por Igor Jesus, dizendo que o mesmo concorria ao preenchimento de uma vaga que considera fundamental.

“O Igor Jesus é um atacante que tem características bem diferentes, acredito que a seleção, em uma competição como a Copa do Mundo, precisa de um centroavante com essa característica, forte na área, de cabeça, que luta muito. Vi o jogo do Igor Jesus contra o Betis, gostei muito do jogo. Por isso eu o chamei. Acho que o time nacional tem que ter perfis diferentes de jogadores, pode ser Kaio Jorge, do Cruzeiro, Pedro, do Flamengo. As vezes você, quando tem muito controle do jogo, tem que ter um atacante com essa característica”, disse na ocasião, se referindo ao concorrente do Nothingham Forest.

Igor Thiago saiu na frente dos concorrentes pela regularidade vivida nesta temporada. São 31 partidas disputadas, com 21 gols marcados e uma assistência. Ele é o vice-artilheiro da Premier League, com 18 gols, quatro atrás do norueguês Erling Haaland.