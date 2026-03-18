O presidente de LaLiga, Javier Tebas, utilizou um evento em Madri nesta quarta-feira, 18, para confrontar a narrativa de hegemonia da Premier League. Em tom irônico, o dirigente questionou a ausência de perguntas sobre o desempenho negativo dos clubes ingleses na rodada da Champions League ocorrida na noite anterior.

O questionamento de Tebas sobre a hegemonia inglesa

Tebas disparou contra o silêncio dos críticos após os resultados recentes: “Hoje não me perguntam sobre o que fizeram os times da Premier League ontem?“. A declaração reforça a postura do dirigente em defesa do modelo de sustentabilidade financeira da liga espanhola, frequentemente comparado ao alto investimento das equipes britânicas.

Tebas argumenta que o controle econômico rigoroso aplicado na Espanha permite que os clubes locais mantenham competitividade a longo prazo sem comprometer sua saúde financeira. Para ele, a dependência de aportes externos massivos no modelo inglês não se traduz necessariamente em superioridade técnica em campo.

Resultados da Champions League como base do argumento

A fala de Tebas fundamentou-se nos placares de 17 de março de 2026. Na ocasião, o Real Madrid venceu o Manchester City por 2 a 1 no Etihad Stadium, com dois gols de Vinicius Junior. Simultaneamente, o Chelsea foi derrotado em casa pelo PSG por 3 a 0.

Para o presidente da liga espanhola, esses resultados demonstram que o poder econômico não garante sucesso absoluto em confrontos eliminatórios. Ele acredita que a organização financeira e a gestão sustentável são os verdadeiros pilares para o sucesso contínuo no futebol europeu de elite.

A defesa do Fair Play Financeiro na Espanha

O dirigente reiterou que o rigor fiscal da Espanha é um exemplo a ser seguido. Ele aponta que a Premier League opera sob um modelo com lacunas no fair play financeiro, o que criaria uma bolha de mercado insustentável para a maioria dos clubes europeus fora da Inglaterra.