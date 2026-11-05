O Crystal Palace sobreviveu a um cenário adverso para garantir um empate por 1 a 1 contra o Hoffenheim, nesta quinta-feira, 05, no Selhurst Park, em Londres. Em duelo válido pela quarta rodada da Liga Europa, os donos da casa saíram atrás no placar logo no início e perderam um jogador por expulsão no segundo tempo, mas buscaram a igualdade nos acréscimos.

O confronto começou favorável aos visitantes. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Alexander Prass balançou as redes para o Hoffenheim, aproveitando assistência de Tim Lemperle. Apesar da desvantagem precoce, o Crystal Palace, armado no esquema 3-4-3 pelo técnico Pierre Sage, tentou ditar o ritmo e terminou a partida com 55% de posse de bola.

O duelo se mostrou equilibrado nas investidas ofensivas, com 13 finalizações totais para os ingleses e 15 para os alemães. O goleiro Oliver Baumann, do Hoffenheim, encerrou o jogo com quatro defesas, enquanto Dean Henderson, do Palace, trabalhou em três oportunidades.

A situação da equipe mandante se complicou aos 32 minutos do segundo tempo, quando Adam Wharton recebeu cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos. No entanto, mesmo em desvantagem numérica, o Palace encontrou o gol salvador aos 46 minutos, com Daichi Kamada decretando o placar definitivo.

Com o resultado, o Crystal Palace chega a cinco pontos na competição. Já o Hoffenheim ficou com quatro. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 08, por seus respectivos campeonatos nacionais: o Palace recebe o Liverpool pelo Campeonato Inglês, enquanto o Hoffenheim joga em casa contra o Schalke 04, pelo Campeonato Alemão.