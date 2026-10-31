O Werder Bremen derrotou o Hoffenheim por 2 a 0 na manhã deste sábado, 31, no Weserstadion, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Com menos posse de bola, os donos da casa foram mais eficientes nas finalizações e garantiram os três pontos com gols de Niclas Füllkrug e Eren Dinkci no segundo tempo.

Assistência de goleiro e eficiência ofensiva

O Hoffenheim terminou a partida com 59% da posse de bola, mas o Werder Bremen conseguiu ser mais perigoso, registrando 18 finalizações totais contra 16 do adversário, sendo quatro no alvo contra duas dos visitantes.

O placar foi inaugurado aos 12 minutos da etapa final por Niclas Füllkrug. O grande destaque do lance, no entanto, foi a assistência, concedida pelo goleiro titular do Bremen, Karl Hein.

Suplente fecha o placar

Ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, o técnico Thioune precisou mexer na equipe, promovendo a entrada de Eren Dinkci no lugar de Mitchell Weiser. A alteração surtiu efeito definitivo na reta final do confronto. Aos 37 minutos do segundo tempo, Dinkci aproveitou o passe de Marco Grüll para marcar o segundo gol e dar números finais ao jogo.

A partida terminou com três cartões amarelos, todos aplicados na etapa complementar para jogadores do Werder Bremen: Marco Friedl, Arthur Augusto de Matos Soares e Youri Regeer.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Werder Bremen chega a 15 pontos e assume a quinta colocação do Campeonato Alemão, saltando dos 12 pontos que tinha antes do apito inicial. A equipe mantém uma sequência positiva na competição, somando agora três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Já o Hoffenheim permanece com nove pontos, ocupando o 11º lugar, com um balanço recente de duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco compromissos pelo torneio nacional.

O Werder Bremen volta a campo no próximo sábado, 7, contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. O Hoffenheim terá compromisso na quinta-feira, 5, quando enfrenta o Crystal Palace pela Uefa Europa League.