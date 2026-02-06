O Campeonato Alemão chega à sua 21ª rodada com um confronto de realidades opostas na temporada 2025/26. Neste sábado, 7 de fevereiro, o Wolfsburg recebe o vice-líder Borussia Dortmund na Volkswagen Arena. A bola rola a partir das 11h30 (horário de Brasília), em um duelo onde a luta contra o rebaixamento colide com a disputa pelo título.

Wolfsburg pressionado contra o Z-3

A situação dos donos da casa inspira cuidados e exige uma reação imediata. Ocupando a 14ª colocação com apenas 19 pontos, o Wolfsburg vive uma temporada de instabilidade, somando cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas. A proximidade com a zona de perigo transforma cada rodada em uma decisão pela permanência na elite.

O momento recente reflete essa dificuldade: vindo de duas derrotas consecutivas (contra Mainz e Colônia) e com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos, os Lobos precisam fazer valer o fator casa. A imprensa local destaca a necessidade de uma postura defensiva sólida para conter o ataque adversário e explorar os contra-ataques, buscando restaurar a confiança da torcida.

Dortmund na caça ao título

Do outro lado, o cenário é de otimismo. O Borussia Dortmund entra em campo defendendo a vice-liderança da Bundesliga, com 45 pontos. A campanha consistente, composta por 13 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, credencia o time aurinegro como um forte candidato ao troféu, mantendo a perseguição ao líder Bayern de Munique.

A fase do time comandado por Edin Terzić é positiva, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Para o Dortmund, vencer fora de casa contra um adversário da parte inferior da tabela é visto como obrigação para manter a pressão no topo da tabela. A expectativa é que a equipe imponha seu ritmo desde o início, controlando a posse de bola para furar o bloqueio defensivo dos anfitriões.

Onde assistir e transmissão

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar a partida. O jogo terá transmissão confirmada pelos canais e plataformas SporTV, OneFootball, CazéTV, Canal GOAT e ESPN+.