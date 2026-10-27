O Borussia Dortmund venceu o Werder Bremen por 3 a 2 nesta terça-feira, 27, no Signal Iduna Park, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha.
O time mandante abriu vantagem logo no início da partida. Aos seis minutos, Felix Nmecha acionou Maximilian Beier pelo corredor esquerdo, e o atacante cruzou rasteiro para Serhou Guirassy concluir para as redes.
Aos 17 minutos, Joey Veerman colocou bola na área, Jobe Bellingham ajeitou de cabeça e Carney Chukwuemeka finalizou de primeira para fazer o segundo gol aurinegro.
Na etapa complementar, o Werder Bremen buscou a igualdade em um intervalo de três minutos. Aos 20, Niclas Füllkrug descontou em cobrança de pênalti após falta cometida pelo lateral Julian Ryerson. Logo aos 23, em contragolpe rápido, o atacante recebeu passe em profundidade e finalizou com precisão para empatar a partida.
Quando a vaga parecia se encaminhar para a prorrogação, Marcel Sabitzer garantiu o triunfo aurinegro. Aos 48 minutos do segundo tempo, o meio-campista austríaco cobrou falta com precisão da entrada da área e assegurou a classificação da equipe.
Vice-líder da Bundesliga, o Dortmund volta a campo neste sábado, 31, para enfrentar o Bayern de Munique fora de casa. O Bremen recebe o Hoffenheim no mesmo dia.