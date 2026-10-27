Mesmo com um jogador a menos durante toda a segunda etapa, o RB Leipzig venceu de virada o Rot-Weiss Essen, da terceira divisão, por 2 a 1 nesta terça-feira, 27, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha.
O confronto começou favorável aos donos da casa. Logo aos nove minutos da etapa inicial, Lucas Brumme aproveitou o espaço na defesa adversária para abrir o placar para o Essen. A situação do clube visitante ficou mais delicada antes do intervalo, aos 44 minutos, quando o volante Nicolas Seiwald recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.
No segundo tempo, a equipe da Bundesliga manteve organização para suportar as investidas locais e subir as linhas ofensivas. A reação definitiva aconteceu na reta final: Christoph Baumgartner balançou as redes aos 33 minutos e voltou a marcar aos 37, consumando a virada no Stadion an der Hafenstrasse.
Quinto colocado na elite do Campeonato Alemão, o RB Leipzig volta a campo neste sábado, 31, para enfrentar o Schalke.