O Bayern de Munique não tomou conhecimento do RB Leipzig e aplicou uma goleada de 6 a 1 neste sábado, 17, na Allianz Arena, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Com uma atuação de gala de Luis Díaz, autor de três gols, e amplo controle das ações ofensivas, a equipe bávara garantiu os três pontos e assumiu a primeira colocação da tabela.

Domínio absoluto desde o início

A postura do Bayern ficou clara logo nos primeiros minutos, mantendo a posse de bola e empurrando o Leipzig para o campo de defesa. Aos 12 minutos, Joshua Kimmich encontrou Luis Díaz com um belo lançamento nas costas da zaga. O colombiano invadiu a área e bateu de direita para abrir o placar. Sem conseguir reagir, os visitantes viram o goleiro Maarten Vandevoordt trabalhar para evitar um prejuízo maior, fazendo defesas importantes em finalizações de Dayot Upamecano e Ismael Saibari.

Aos 26 minutos, a vantagem aumentou. Harry Kane achou Luis Díaz em profundidade, que serviu Aleksandar Pavlović na esquerda da área para bater de canhota e fazer 2 a 0. O ritmo bávaro não diminuiu, e aos 34, Michael Olise tabelou com Kane na meia-lua e finalizou de pé esquerdo, deslocando o goleiro para marcar o terceiro. O Leipzig foi para o intervalo sem registrar uma única finalização na direção do gol.

Hat-trick de Díaz e marca de Kane

Na volta para a segunda etapa, o cenário se manteve. Logo aos dois minutos, Luis Díaz recebeu passe de Kane, invadiu a área pela esquerda e bateu colocado no canto para transformar a vitória em goleada. Pouco depois, aos sete minutos, foi a vez de Harry Kane deixar o dele. Em seu centésimo jogo de Bundesliga pelo Bayern, o centroavante aproveitou passe de Nathaniel Brown e bateu de direita para fazer 5 a 0.

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Mesmo com as substituições para preservar jogadores, o time da casa continuou castigando. Aos 24 minutos, Michael Olise encontrou Luis Díaz na entrada da área. O camisa 7 limpou para o meio e finalizou no canto esquerdo, completando o hat-trick dele na partida. O Bayern ainda acertou a trave com Olise, após desvio providencial de Vandevoordt, que terminou o jogo com 11 defesas realizadas para frear o ímpeto dos mandantes, que somaram 29 finalizações totais.

Gol de honra e situação na tabela

Nos minutos finais, o ritmo do jogo caiu. O Leipzig, que sofreu com os 62% de posse de bola do adversário, conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 46 minutos, Brajan Gruda tocou para Andrija Maksimović, que dominou livre na marca do pênalti e acertou o ângulo de Jonas Urbig, fechando o placar em 6 a 1.

Com este resultado, o Bayern de Munique chega a 14 pontos e assume a liderança do Campeonato Alemão. Já o RB Leipzig permanece com nove pontos, ocupando a sétima colocação. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 21, pela Uefa Champions League: o Bayern recebe o Arsenal, enquanto o Leipzig visita o Real Madrid. Pela Bundesliga, no fim de semana, os bávaros encaram o Freiburg fora de casa no domingo, 25, e o Leipzig joga em casa contra o Elversberg no sábado, 24.