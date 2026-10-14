O tropeço do Bayern de Munique na Noruega gerou fortes cobranças internas e públicas aos jogadores. O centroavante Harry Kane, por exemplo, repreendeu a postura do companheiro Michael Olise, expulso durante o empate em 3 a 3 contra o Viking FK, válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

“A expulsão mudou tudo. Ele ficará arrasado e precisa assumir a responsabilidade. Foi um erro e ele precisa aprender com isso. É uma pena, porque temos jogos importantes pela frente. Deveríamos ter vencido, mas quando se cometem esses erros, somos punidos”, disparou Kane.

Assim como Kane, o técnico Vincent Kompany criticou a expulsão, classificando-a como uma atitude desnecessária. Além dos dois pontos perdidos pelo Bayern na classificação do torneio continental, o ato de indisciplina deixará Olise de fora do clássico europeu da próxima semana diante do Arsenal, na Allianz Arena.

“Do que sempre tenho certeza é que o Michael (Olise) também sofre provocações. Mas isso não é desculpa. A culpa é 100% dele, e ele sabe muito bem disso. […] A gente dorme mal depois de uma situação dessas, porque ela foi desnecessária”, criticou Kompany em entrevista coletiva.

Descontrole e primeiro vermelho da carreira

O time bávaro havia conseguido uma recuperação maiúscula ao virar um placar desfavorável de 2 a 0 para 3 a 2, com dois gols de Kane e um de Luis Díaz. Contudo, aos 28 minutos da etapa final, Olise protagonizou um momento de destempero. Após ser advertido por puxar a camisa de um adversário, o francês atirou a bola na direção do capitão rival, Zlatko Tripic, recebendo a segunda advertência e o primeiro cartão vermelho de sua carreira profissional.