Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 24, na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, o zagueiro Dayot Upamecano adotou um tom bem-humorado e discreto ao ser questionado sobre a sua atual fase pelo Bayern de Munique e pela seleção francesa. Diante de perguntas que o apontavam como o principal defensor do futebol mundial no momento, o jogador evitou comparações individuais e reforçou o foco no desempenho coletivo da equipe alemã.

Reação ao rótulo de melhor da posição

O defensor reagiu com modéstia imediata à repercussão sobre o seu rendimento recente no futebol europeu. Entre risos, o francês tratou de minimizar o peso das avaliações externas e destacou a importância de manter a regularidade dentro de campo.

“O melhor zagueiro do mundo, isso é uma palavra forte”, afirmou Upamecano, tirando o peso do título de suas costas.

Reencontro com o norte da França

A entrevista antecedeu o confronto entre Bayern de Munique e Lille, válido pela 5ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. Além do peso na tabela da competição continental, a partida marca um reencontro simbólico para Upamecano com a região norte da França, onde deu os primeiros passos no futebol pelas categorias de base do Valenciennes antes de construir carreira internacional.

O jogador tratou o compromisso em sua terra natal como um momento especial, mas ressaltou que o fator emocional não pode interferir no plano de jogo. Para o zagueiro, o Bayern precisará de concentração máxima desde os minutos iniciais para controlar o ambiente adverso e somar pontos importantes atuando como visitante.