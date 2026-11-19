Vencedor da Bola de Ouro de 2026, o atacante Harry Kane comentou as repercussões da principal honraria individual do futebol mundial e abordou as inspirações que carrega na carreira.

Em entrevista concedida ao site Footmercato, o camisa 9 do Bayern de Munique destacou o francês Karim Benzema e indicou que ambos reúnem características muito parecidas no setor ofensivo.

O centroavante inglês relembrou a temporada de Benzema no Real Madrid em 2022, quando o atleta francês também faturou a premiação individual. Na avaliação de Kane, embora existam diferenças de perfil físico, a visão de jogo e a facilidade para atuar longe da grande área aproximam os dois jogadores.

“Sempre fui um admirador de Karim Benzema. Ele tem a capacidade de recuar ao meio-campo e jogar quase como um camisa 10, armando o jogo e chegando à área adversária no momento certo. Temos muitas semelhanças em termos de inteligência futebolística, temos capacidade de encontrar espaços e compartilhamos do desejo de ajudar os jogadores ao nosso redor”, disse.

Orgulhoso da Bola de Ouro

Aos 33 anos, Kane pontuou que o troféu coroa sua trajetória de persistência no esporte profissional, que incluiu passagens por empréstimo antes da afirmação em alto nível.

“Estou muito orgulhoso de ter vencido a Bola de Ouro. Recebê-la na minha cidade (Londres) foi ainda mais especial. Fico orgulhoso de ver meu nome ao lado de Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, (Gerd) Müller… principalmente considerando minha carreira”, afirmou. “Tive empréstimos no começo da minha carreira que me obrigaram a desenvolver autoconfiança e resiliência.”