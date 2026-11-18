O técnico Vincent Kompany tem retorno previsto ao banco de reservas nesta sexta-feira, 21, na partida contra o Colônia, válida pela décima rodada do Campeonato Alemão. O anúncio oficial do Bayern de Munique confirmou a volta do profissional belga após quase um mês afastado para tratamento de um quadro de meningite.

De acordo com o clube bávaro, Kompany concederá a entrevista coletiva que antecede a partida e estará à beira do gramado da Allianz Arena. O retorno marca o encerramento do período de recuperação do treinador de 40 anos.

O problema de saúde começou no dia 23 de outubro, quando o treinador passou mal durante uma atividade no centro de treinamento. Ele permaneceu hospitalizado por cinco dias. O diretor esportivo Max Eberl veio a público para esclarecer as condições de saúde do comandante durante o afastamento.

Durante a ausência do titular, o auxiliar Aaron Danks assumiu interinamente as funções no comando da equipe técnica, somando quatro vitórias e um empate nas cinco partidas disputadas no período.

Líder da Bundesliga, o Bayern teve o duelo contra o Colônia adiantado para a sexta-feira para permitir melhor logística de recuperação do elenco. Na terça-feira seguinte, a equipe enfrenta o Lille, da França, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.