O Bayern de Munique precisou suar para arrancar um empate por 2 a 2 contra o Augsburg neste sábado, na WWK Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão. Apesar de um domínio nas estatísticas, com 70% de posse de bola e 29 finalizações, o time bávaro esteve atrás no placar duas vezes. O goleiro Neuer cometeu uma falha decisiva com oito segundo de jogo e contribuiu para o tropeço fora de casa.

Por outro lado, o Bayern contou com duas assistências de Harry Kane para buscar a igualdade e evitar a derrota para o Augsburg. Com o resultado, o Bayern de Munique chega a 11 pontos, na 2ª colocação do Campeonato Alemão, e manteve a invencibilidade no torneio. Já o Augsburg, que tinha sete pontos antes do apito inicial, vai a oito e fica na 5ª posição na tabela de classificação.

O resultado foi positivo para o Borussia Dortmund, que abriu vantagem na liderança da Bundesliga. A equipe comandada por Niko Kovac chegou a 13 pontos após o empate em 2 a 2 contra o Werder Bremen na sexta-feira, 9. O duelo entre os rivais acontecerá daqui duas rodadas, no dia 31 de outubro, na casa do Bayern de Munique.

Gol relâmpago e resistência mandante

A partida começou com um baque imediato para os visitantes. Logo no primeiro minuto de jogo, Robin Fellhauer balançou as redes e colocou o Augsburg em vantagem. A partir daí, o Bayern assumiu o controle das ações, empurrando os donos da casa para o campo de defesa. O goleiro F. Dahmen foi bastante exigido, terminando a partida com oito defesas. Para conter o ímpeto adversário, o Augsburg cometeu faltas e viu Chrislain Matsima e Rodrigo Ribeiro receberem cartões amarelos na reta final do primeiro tempo.

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VAR, trocas de golpes e empate final

Na volta do intervalo, a pressão do Bayern continuou. Aos 51 minutos, o time visitante chegou a ter um gol anulado após revisão do VAR. A frustração durou pouco: aos 55, Harry Kane serviu Ismael Saibari, que marcou o gol de empate. O Augsburg, no entanto, não se intimidou e voltou a liderar o placar aos 64 minutos, com gol de Rodrigo Ribeiro. O técnico V. Kompany mexeu na equipe bávara, promovendo a entrada de Nathaniel Brown aos 67 minutos. A alteração surtiu efeito aos 80 minutos, quando Brown aproveitou a segunda assistência de Kane no jogo para decretar o 2 a 2 definitivo.

Próximos compromissos de Bayern e Augsburg

O Bayern volta a campo na próxima terça-feira (13/10) para enfrentar o Viking-NOR, pela UEFA Champions League. O Augsburg terá seu próximo compromisso no sábado (17/10), quando visita o Elversberg, novamente pelo Campeonato Alemão.