O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, levantou dúvidas sobre o futuro físico e técnico do meia Jamal Musiala. O dirigente abordou a condição médica do atleta de 23 anos, diagnosticado com uma disfunção neurológica após episódios de mal-estar durante a pré-temporada.

“Estamos enfrentando um dilema neste caso, pois ele está sofrendo de uma doença que não pode simplesmente ser curada, mas que pode ser controlada até certo ponto com o uso de medicação”, afirmou Hoeness em entrevista à rede bávara BR24.

Hoeness deixou claro que o clube pretende apoiar o jogador, mas também não está certo se Musiala um dia voltará ao nível que o transformou em um dos jovens mais promissores do mundo. “É impossível saber se ele conseguirá recuperar seu nível anterior de desempenho”, completou.

Musiala chegou ao Bayern de Munique em 2019, após deixar as categorias de base do Chelsea, e já disputou 235 partidas pelos bávaros. Nesta temporada, marcou dois gols em quatro partidas. Ele tem contrato até 2030.