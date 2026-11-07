O Borussia Mönchengladbach atravessa um momento desafiador na Bundesliga, mas encontrou em Wael Mohya uma de suas grandes referências técnicas. Com apenas 17 anos, o jovem meia-atacante assumiu a camisa 36 sob o comando do técnico Alexander Blessin e rapidamente conquistou espaço na elite do futebol alemão.

Como surgiu o destaque precoce no Borussia-Park?

Formado nas categorias de base do clube alemão, Mohya possui vínculo contratual firmado até junho de 2028. Apesar da pouca idade, o atleta tem demonstrado maturidade para lidar com a responsabilidade esportiva em um período de transição da equipe.

Entre seus principais atributos em campo estão o drible curto, o controle de bola sob pressão defensiva e a velocidade na tomada de decisões em jogadas ofensivas.

Por que o Bayern de Munique monitora o atleta?

As exibições consistentes de Mohya chamaram a atenção do mercado europeu. De acordo com informações da imprensa esportiva internacional, o Bayern de Munique acompanha de perto a evolução do meia-atacante com vistas às próximas janelas de transferências.

Além da observação dos gigantes continentais, a ascensão no cenário nacional resultou em uma convocação para a seleção alemã principal, comandada por Jürgen Klopp, visando às disputas da Liga das Nações.