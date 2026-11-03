O Arsenal monitora a situação do atacante francês Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, visando a janela de transferências de janeiro. O técnico Mikel Arteta definiu a chegada de um centroavante como prioridade para sustentar o ritmo da equipe na liderança da Premier League.

Disputa com gigantes da Champions League

O clube londrino enfrenta concorrência pesada pelo jogador de 20 anos. O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, forças consolidadas na Champions League, também demonstraram interesse no jovem talento.

A busca dos Gunners ocorre em meio a uma campanha de destaque no cenário nacional, onde lideram com três pontos de folga sobre o Manchester City, com oito triunfos nas primeiras nove rodadas. Apesar do equilíbrio coletivo, a comissão técnica deseja ampliar as opções ofensivas para a segunda metade da temporada.

Momento físico de Kroupi e postura do Bournemouth

Kroupi terminou a temporada anterior como o principal goleador do Bournemouth, somando 13 gols em 33 partidas disputadas. No entanto, o atleta precisou passar por uma cirurgia no pé que o afastou dos gramados durante os primeiros dois meses do ano esportivo atual.

Recuperado, o atacante voltou a atuar entrando nos minutos finais de três confrontos e já contribuiu com uma assistência. O Bournemouth trata o retorno com prudência e não pretende facilitar a saída em janeiro, priorizando a manutenção do elenco para buscar posições altas na Premier League e na Liga Europa.