O zagueiro e volante brasileiro Lucas Beraldo acertou a ampliação de seu contrato com o Paris Saint-Germain. O novo acordo tem validade até 2031, garantindo a permanência do atleta de 22 anos na equipe francesa a longo prazo.

Como foi o acordo de extensão contratual?

A diretoria parisiense oficializou o acerto após conversas iniciadas no início de setembro. A renovação representa a consolidação do defensor no elenco, que chegou ao clube da capital francesa em janeiro de 2024 após negociação com o São Paulo.

O movimento faz parte da estratégia do clube de blindar jovens talentos que se tornaram peças regulares no grupo principal.

Qual é o papel tático do defensor sob Luis Enrique?

Desde sua chegada à França, o atleta teve uma adaptação rápida e ganhou espaço na equipe titular. Sob o comando do treinador Luis Enrique, Beraldo destacou-se pela polivalência, atuando tanto em sua posição de origem na zaga quanto improvisado como volante e lateral em diferentes partidas.

A facilidade na saída de bola e a leitura defensiva foram fatores determinantes para a comissão técnica aprovar a extensão contratual de longo prazo.

O que projeta o jogador para o futuro no clube?

Em declarações aos canais de comunicação do time, o jogador reforçou o desejo de seguir conquistando espaço e títulos em nível continental. Aos 22 anos, ele mira regularidade na equipe parisiense e sequência constante no radar das principais competições internacionais da modalidade.