O meia Dani Olmo definiu que não pretende deixar o Barcelona na janela de transferências de janeiro. Com a postura firme do atleta espanhol em dar sequência ao seu trabalho na Catalunha, o Bayern de Munique mudou seu planejamento de mercado e abandonou as tratativas para tentar contratá-lo no início do ano.

Por que o jogador descartou uma transferência em janeiro?

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Florian Plettenberg, o atleta está plenamente satisfeito no clube catalão e não cogita ouvir propostas de transferência durante o meio da temporada europeia.

O Bayern de Munique acompanhava a situação de perto e avaliava fazer uma investida com valores estimados em até 90 milhões de euros. Contudo, diante da recusa prévia do camisa 20 em mudar de equipe neste momento, a diretoria bávara decidiu não avançar com ofertas oficiais pelo meia.

Qual é a situação física do atleta na temporada?

Com as especulações contratuais encerradas, o jogador direciona o foco total à sua recuperação clínica. Ele sofreu uma contusão muscular no adutor durante a partida diante do Paris Saint-Germain, válida pela Liga dos Campeões.

O tempo previsto de afastamento médico é de até um mês. Por causa do problema físico, Olmo desfalca a equipe blaugrana no clássico contra o Real Madrid.