O Barcelona acompanha o desempenho de dois defensores brasileiros da seleção brasileira: Jair Cunha, do Nottingham Forest, e Arthur Dias, do Athletico-PR. O clube catalão intensificou a busca por alternativas para o sistema defensivo e mantém atenção voltada tanto ao futebol brasileiro quanto à Premier League.

De acordo com o As, um representante do diretor esportivo Deco esteve no Brasil para acompanhar Arthur Dias, zagueiro de 19 anos e destaque da campanha do Furacão no Brasileirão. O contrato do jovem vai até dezembro de 2028.

O jovem atleta atrai olhares no continente europeu, com concorrência que inclui equipes inglesas como Brentford, Newcastle e Tottenham, além de agremiações como Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Atalanta.

E Jair Cunha?

Além da observação no mercado sul-americano, o jornal Sport informou que o Barcelona também avaliou o zagueiro Jair Cunha, de 21 anos, que defende o Nottingham Forest.

O defensor, revelado pelo Santos e com passagem pelo Botafogo, foi contratado pelo time inglês em 2025 por 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 71 milhões), assinando vínculo até junho de 2030. Após enfrentar problemas físicos no início de sua trajetória no exterior, Jair Cunha passou a ganhar minutos na equipe comandada por Oliver Glasner nesta temporada.