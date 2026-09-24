Tetracampeão da Champions League, David Alaba foi anunciado como o novo reforço da Udinese, da Itália. O jogador de 33 anos deixou o Real Madrid em junho, ao fim de seu contrato com o clube espanhol e chegou à Itália para assinar de graça.

Alaba foi importante na conquista da Champions e La Liga na temporada 2021/22, quando formou a dupla de zaga titular com Éder Militão e foi um dos pilares da equipe comandada por Carlo Ancelotti. No entanto, nas últimas temproadas o defensor vinha sofrendo com lesões e teve pouca minutagem.

O jogador sofreu uma ruptura de ligamento cruzado em 2023 e uma lesão no menisco em 2025, o que limitou sua participação a apenas 15 jogos na temporada 2025/26. O atleta deixou o Real com 11 títulos conquistados.

Antes, o jogador havia defendido o Bayern de Munique entre 2009 e 2021, onde conquistou inúmeras taças, entre elas duas Champions League em 2012/13 e em 2019-20.

Números de Alaba pelo Real Madrid

131 jogos

5 gols

9 assistências

11 títulos – 2 Champions League (2021/22 e 2023/24), 2 La Liga (2021/22 e 2023/24), 2 Supercopas da Uefa (2021 e 2024), 2 Mundiais de Clubes (2021 e 2023), 1 Copa do Rei (2022/23) e 2 Supercopas da Espanha (2021/22 e 2023/24)