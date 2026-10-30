O meia norueguês Martin Odegaard, capitão do Arsenal, entrou na mira do Bayern de Munique para as próximas temporadas. Diante da sondagem, o clube londrino já iniciou conversas informais nos bastidores para acelerar a extensão do vínculo com a sua principal referência do meio-campo.
Sondagem do clube alemão e contatos prévios
O atleta estaria aberto a analisar uma transferência para a Alemanha em um momento posterior da carreira. Entretanto, uma investida imediata não deve acontecer, pois o jogador não compõe o topo da lista de prioridades urgentes dos bávaros para a próxima janela de transferências.
Representantes de Odegaard e integrantes da diretoria alemã mantiveram contatos esporádicos em anos anteriores. Contudo, nenhuma das conversas preliminares evoluiu para uma proposta oficial entre as equipes.
Planejamento do Arsenal para estender o vínculo
Para se precaver contra o assédio externo, a diretoria do time inglês traçou um cronograma preventivo. O contrato em vigor de Odegaard é válido até 30 de junho de 2028, mas os dirigentes britânicos têm a intenção de costurar um novo acordo antes de julho de 2027.
A meta é impedir que o meio-campista entre no último ano de contrato sem uma definição contratual. Caso não haja consenso para prorrogar o vínculo até esse prazo estipulado, a diretoria inglesa avaliará uma negociação na janela de transferências correspondente, garantindo compensação financeira e evitando uma saída sem custos ao fim do compromisso.
Trajetória e impacto no elenco inglês
O jogador norueguês chegou a Londres em janeiro de 2021, inicialmente por empréstimo cedido pelo Real Madrid. A contratação definitiva foi concluída na mesma temporada por cerca de 35 milhões de euros, segundo dados do portal Trivela.
Desde então, o camisa 8 soma 248 partidas oficiais, 46 gols, 44 assistências e três troféus pelo time londrino, incluindo a conquista da Premier League e de duas Supercopas da Inglaterra. A liderança técnica e o dinamismo tático consolidaram o meia como peça fundamental na formação comandada pelo treinador Mikel Arteta.