O Manchester United avalia a possibilidade de investir na contratação do meia-atacante Lennart Karl, do Bayern de Munique. Aos 18 anos, a jovem promessa alemã é observada pelos ingleses como um potencial sucessor a longo prazo do meia Bruno Fernandes.

O clube inglês acompanha o desenvolvimento do atleta nas categorias de base e no elenco profissional da equipe bávara. A diretoria em Old Trafford projeta renovações graduais no setor ofensivo e identifica em Karl atributos técnicos compatíveis com as exigências da Premier League.

A ascensão do jovem provocou manifestações da cúpula do clube alemão. “Eu me propus a ter uma conversa séria com ele. Ele ainda está longe de ser um superstar, jogadores jovens precisam de humildade. Comparações com Olise claramente não lhe fazem bem, ainda há um abismo entre eles […]”, afirmou Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, em entrevista ao Welt am Sonntag.

Em contrapartida, o estafe do jogador reforçou a necessidade de cautela com a idade do meio-campista. “Lennart tem apenas 18 anos. Onde vocês estavam aos 18? Do mesmo modo que ele se experimenta em campo, ele também o faz fora de campo.”, disse Michael Ballack, agente de Lennart Karl, em entrevista ao DAZN.

Concorrência e contrato até 2029

Além dos Red Devils, gigantes como Liverpool e Arsenal mantêm scouts atentos ao atleta, enquanto o Real Madrid também acompanha os passos do jogador. Com contrato com o Bayern até 2029, qualquer investida pelo alemão exigirá negociações complexas com a diretoria de Munique.