O Bayern de Munique terá desfalques importantes no setor ofensivo nos próximos meses. O atacante Ismael Saibari e o ponta Serge Gnabry sofreram lesões graves e não devem atuar no restante do ano pelo clube alemão.

Os dois atletas se machucaram ainda na etapa inicial do clássico contra o Borussia Dortmund, em partida que terminou empatada em 2 a 2 pela Bundesliga. Ambos precisaram ser substituídos antes do intervalo em razão dos problemas físicos.

Exames complementares detalharam a extensão dos danos sofridos pelos atletas. Ismael Saibari teve confirmada uma ruptura no ligamento do tornozelo direito e já realizou procedimento cirúrgico. Por sua vez, Serge Gnabry sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Ambos ficarão afastados por um longo período.

Logo após o apito final, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, comentou a situação preliminar dos jogadores. “Ambas as lesões são sim um pouco maiores, sem que eu possa dar qualquer diagnóstico agora”, afirmou Max Eberl em declaração à imprensa logo após a partida.

Nesta segunda-feira, Eberl entrou em detalhes sobre o tempo de recuperação, segundo a revista Kicker. Saibari deve ficar indisponível por cerca de três a quatro meses. O diretor espera que Gnabry fique “fora de ação até o Natal”.

O empate com o Dortmund manteve os dois times dividindo a liderança da Bundesliga após oito rodadas. O Bayern de Munique volta a campo nesta terça-feira para visitar o Atlético de Madrid pela Champions League.