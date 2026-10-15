O atacante e capitão da seleção inglesa Harry Kane encaminhou um acordo com o Bayern de Munique para estender seu vínculo contratual até o verão europeu de 2029. A informação é do canal inglês Sky Sports.
De acordo com a emissora, a diretoria do clube alemão finaliza os trâmites burocráticos e documentais para formalizar a nova extensão. O centroavante e sua família demonstram plena adaptação e satisfação com a rotina na Alemanha.
Trajetória e números no clube alemão
Desde sua chegada após deixar o Tottenham em 2023, Kane construiu marcas expressivas pelo clube bávaro. O artilheiro soma 154 gols marcados em 156 partidas oficiais disputadas.
O rendimento recente do jogador inclui a marca de 73 gols por clube e pela seleção inglesa na temporada anterior. Este desempenho, inclusive, o coloca entre os favoritos na disputa pela Bola de Ouro masculina.
Títulos nacionais e marcas pela seleção
Durante a passagem pelo futebol alemão, Kane venceu duas taças da Bundesliga, com o primeiro título conquistado em 2025, além de erguer os troféus da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.
Pela equipe nacional da Inglaterra, o atacante exerceu papel de liderança nas disputas internacionais recentes e alcançou a expressiva marca histórica de 125 partidas, igualando o recorde de aparições de Peter Shilton.