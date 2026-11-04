Às vésperas da abertura da janela de transferências, o meia-atacante Ibrahim Maza respondeu publicamente ao interesse do Paris Saint-Germain. Destaque do Bayer Leverkusen e atleta da seleção argelina, o jogador admitiu que vestir a camisa do clube francês representa um objetivo profissional, além de citar outros gigantes do continente europeu.

“Obviamente, seria um grande sonho poder jogar por um clube tão prestigiado. Acho que todos sabemos o quão grandioso é o PSG, e é um dos melhores clubes do mundo, junto com Real Madrid, Barcelona e Arsenal”, afirmou Maza em entrevista à RTL/Sky Sport.

Situação contratual no Bayer Leverkusen

Com quatro gols e três assistências em 12 partidas na atual temporada pela equipe alemã, Maza teve o nome ligado ao clube da capital francesa após sondagens repercutidas na imprensa internacional. Contratado junto ao Hertha Berlim em 2025, o atleta tem vínculo em vigor com o Leverkusen até junho de 2030.

“Quero muito ganhar títulos este ano: a Liga Europa e a Copa da Alemanha. Nosso objetivo é a classificação para a Liga dos Campeões através da Bundesliga. Estou convencido de que temos uma excelente equipe, um excelente treinador e, se todos derem o seu melhor, podemos alcançar esse objetivo”, destacou Maza.

“Eu realmente quero ganhar a Liga dos Campeões um dia. Esse é um objetivo claro. E meu sonho é estar entre os melhores jogadores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. É para isso que estou trabalhando”, adicionou.