O Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Lech Poznan e goleou por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira, 15, no Stadion Miejski.

Em duelo válido pela segunda rodada da Europa League, a equipe alemã construiu o resultado ainda no primeiro tempo, impulsionada pela entrada precoce de Patrik Schick, autor de dois gols de pênalti. Com o triunfo fora de casa, o Leverkusen chega a seis pontos em dois jogos na competição continental.

Schick entra cedo e define o ritmo

A partida começou com as duas equipes alinhadas no esquema 4-2-3-1, mas o cenário mudou rapidamente. Aos 18 minutos, Martin Terrier foi substituído, dando lugar a Patrik Schick no Bayer Leverkusen.

Aos 25 minutos, após revisão, o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes. O próprio Schick foi para a cobrança aos 29 minutos e abriu o placar.

O Leverkusen aproveitou o momento para ampliar logo em seguida, aos 32 minutos, com Malik Tillman. A superioridade alemã continuou e, aos 38 minutos, o VAR confirmou um novo pênalti a favor do Bayer. No minuto seguinte, Mateusz Skrzypczak recebeu cartão amarelo pelo Lech Poznan.

Aos 41, Schick converteu mais uma vez, levando o jogo para o intervalo com um confortável 3 a 0 no placar. Os números refletiram o domínio visitante, que terminou a partida com 60% de posse de bola, 21 finalizações totais contra 10 dos poloneses e 10 chutes no alvo contra apenas três dos mandantes.

Controle na etapa final e goleada selada

Na volta para o segundo tempo, o técnico N. Frederiksen tentou mudar a postura do Lech Poznan com um pacote de substituições aos 60 minutos, promovendo as entradas de Filip Jagiełło, Y. Agnero e Daniel Håkans.

O técnico do Leverkusen, Carles Martínez, respondeu logo depois, rodando o elenco com as entradas de Moussa Diaby, Robert Andrich e Facundo Medina. O ritmo do jogo foi administrado pelos visitantes, cenário refletido no número de faltas (15 a 5 para os alemães no total) e nos cartões amarelos recebidos por Andrich e Diaby.

Na reta final, aos 76 minutos, o destaque Patrik Schick deixou o campo para a entrada de Afonso Moreira. A alteração final do Leverkusen rendeu frutos aos 88 minutos, quando Moreira deu a assistência para Ibrahim Maza marcar o quarto gol e fechar a conta em 4 a 0.

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O resultado mantém o embalo do Bayer Leverkusen, que vinha de vitória em seu jogo anterior. O time alemão volta a campo no domingo, 18, contra o Freiburg, pelo Campeonato Alemão. Já o Lech Poznan, que registrava um balanço de três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos, tentará a recuperação na próxima quinta-feira, 22, quando recebe o Sunderland, novamente pela Europa League.