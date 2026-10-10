O atacante brasileiro Luis Henrique vive um início de temporada desafiador na Inter de Milão. Após um primeiro ano vitorioso em Milão, o atleta busca recuperar espaço entre os titulares no futebol italiano.

Perda de espaço e aumento da concorrência

Na campanha de 2025/26, Luis Henrique acumulou 46 jogos disputados, um gol marcado, três assistências e teve participação direta nas conquistas da Serie A e da Copa da Itália. No entanto, o início da temporada atual apresentou uma mudança no seu aproveitamento.

Sob o comando do técnico Christian Chivu, o atacante soma apenas 123 minutos em campo, divididos entre uma partida como titular e duas saídas do banco de reservas. A minutagem reduzida e a contratação de Djed Spence intensificaram a disputa pelo lado direito. O cenário de pouca utilização também motivou sondagens no mercado de transferências, incluindo interesse da Roma.

Avaliação e respaldo de Mancini

Diante da fase de oscilação, o brasileiro recebeu palavras de confiança do ex-jogador Mancini. Com histórico vestindo as camisas da Inter e da Roma, Mancini elogiou a adaptação inicial do atacante ao estilo tático da Itália e apontou que o jovem ainda reúne margem de evolução para retomar o protagonismo na equipe de Milão.

“Luis Henrique é um jogador de quem gosto, que se adaptou bem à Inter. É um jogador que ainda pode crescer. Espero que consiga continuar evoluindo” disse o ex-atleta em entrevista ao Top Mercato.