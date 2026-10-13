O Benfica inaugurou um novo camarote de luxo no estádio da Luz, em Lisboa. O espaço cobra 12,5 mil euros (o equivalente a R$ 70 mil) por assento para os torcedores dispostos a acompanhar a temporada dos Encarnados sob o mais alto padrão de conforto.

O ambiente com capacidade para 160 pessoas remete à sofisticação de restaurantes estrelados e lounges de hotéis cinco estrelas. O pacote oferece uma experiência de seis horas e garante acesso a uma gama de serviços premium ao longo de todos os compromissos da equipe em casa, englobando as partidas da Liga Portugal, da Taça de Portugal e, principalmente, as noites de competições da Uefa.

Segundo informações do jornal A Bola, todos os lugares para a temporada 2026/27 já foram vendidos, garantindo uma receita anual de 2 milhões de euros (R$ 11,1 milhões).

A experiência idealizada pela diretoria do clube lisboeta inclui atendimento de concierge personalizado, serviço de alta gastronomia com menus assinados por chefs renomados e cartas de vinhos criteriosamente selecionadas.

O alvo comercial abrange grandes investidores, celebridades e executivos de empresas que enxergam no Estádio da Luz um cenário ideal para fechar negócios e estreitar relações públicas em um clima descontraído e luxuoso.

Assinado pelo arquiteto português Miguel Câncio Martins, célebre por suas obras em restaurantes e hotéis ao redor do mundo, o design do espaço busca referências na estética desértica. Para recriar essa atmosfera, o projeto aposta em paredes sinuosas, paleta de cores baseada em tons de areia, iluminação suave e revestimentos de alto padrão.