O Braga venceu o Famalicão por 3 a 0 neste domingo, no estádio Municipal Braga, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português. Após um primeiro tempo sem gols, os donos da casa construíram o placar na etapa final, garantindo três pontos importantes para a recuperação na tabela.

Controle e abertura do placar

O Braga ditou o ritmo da partida, terminando com 59% de posse de bola e 15 finalizações no total, contra apenas quatro do adversário. Apesar do volume de jogo, a rede só balançou no segundo tempo. Aos 53 minutos, Ricardo Horta abriu o placar após receber assistência de Adrian Barisic.

Gol contra e expulsão

A situação do Famalicão se complicou ainda mais aos 67 minutos, quando Víctor Rofino Gordo marcou um gol contra, ampliando a vantagem do Braga. Três minutos depois, aos 70, Rodrigo Pinheiro recebeu cartão vermelho direto e deixou os visitantes com um jogador a menos.

O goleiro Carević, do Famalicão, terminou a partida com duas defesas, enquanto Bernardo Fontes, do Braga, fez uma intervenção. O confronto teve um alto número de faltas (22 a 9 para o Braga) e cartões: foram cinco amarelos para os mandantes, além de quatro amarelos e um vermelho direto para os visitantes.

Pau Victor fecha a conta

Com a vantagem numérica e no placar, o Braga manteve o controle. Aos 84 minutos, Pau Victor entrou no lugar de Fra Navarro. A substituição surtiu efeito rápido: aos 88 minutos, Pau Victor marcou o terceiro gol da equipe, com assistência de Victor Gómez, definindo o resultado.

Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Braga chega a 14 pontos e assume a 7ª colocação no Campeonato Português, encerrando uma sequência que contava com três derrotas e um empate nos últimos cinco jogos da competição. Já o Famalicão, que vinha de duas vitórias, um empate e duas derrotas no mesmo recorte, segue com 10 pontos, na 11ª posição.

O Braga volta a campo na quinta-feira, 5, contra o Aarhus, pela Uefa Conference League. O Famalicão joga na sexta-feira, 6, quando enfrenta o Arouca pelo Campeonato Português.