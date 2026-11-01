O Académico Viseu manteve sua excelente fase ao vencer o Rio Ave de virada por 2 a 1, na tarde deste domingo, 1º, no estádio Fontelo. Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Português 2026/27, os visitantes saíram na frente na etapa inicial, mas os donos da casa reagiram no segundo tempo para garantir os três pontos.
O resultado consolida o momento positivo da equipe mandante, que soma sua quinta vitória consecutiva no torneio.
Vantagem visitante no primeiro tempo
Mesmo atuando fora de casa, o Rio Ave conseguiu terminar a partida com maior posse de bola (55% contra 45%) e foi mais efetivo nos 45 minutos iniciais. Aos 38 minutos, a equipe comandada por Vasco Seabra abriu o placar com Miguel Patricío, que balançou as redes após receber assistência de João Tomé Baptista.
O Académico Viseu, armado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Bruno Pinheiro, foi para o intervalo em desvantagem no marcador.
Virada com brilho de André Clóvis
No segundo tempo, o cenário mudou. Aos 19 minutos, o Académico Viseu promoveu três substituições simultâneas, incluindo a entrada de Alejandro Mestanza. Pouco depois, aos 24 minutos, Soufiane Messeguem, que havia recebido cartão amarelo instantes antes, marcou o gol de empate, aproveitando o passe de André Clóvis.
A eficiência mandante surtiu efeito novamente aos 32 minutos: desta vez, André Clóvis assumiu o papel de artilheiro e anotou o gol da virada, contando com a assistência de Alejandro Mestanza.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o triunfo, o Académico Viseu chega aos 20 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação. Contando este jogo, a equipe acumula um balanço perfeito de cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Português. Já o Rio Ave permanece em situação delicada: o time estacionou nos sete pontos e amarga o 16º lugar, com três derrotas nas últimas cinco rodadas.
As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pela competição. O Académico Viseu joga no sábado, 7, contra o Nacional da Madeira, fora de casa. O Rio Ave buscará a recuperação no domingo, 8, quando recebe o Braga.