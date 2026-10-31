O abismo na tabela do Campeonato Português se refletiu em campo neste sábado. Em partida válida pela 10ª rodada, o líder Porto dominou o lanterna Estoril do início ao fim e venceu por 4 a 0 no estádio do Dragão. O resultado mantém a campanha perfeita dos donos da casa, que chegaram à décima vitória consecutiva na competição, enquanto os visitantes amargam a última posição.

Vantagem precoce e controle absoluto

O Porto não demorou a impor seu ritmo. Logo aos 4 minutos de jogo, Victor Froholdt abriu o placar após assistência de Eduardo Gabriel Aquino Cossa. A partir daí, a equipe comandada pelo técnico Farioli tomou conta da posse de bola, que fechou em 66% a favor dos mandantes.

O Estoril, por sua vez, não conseguiu levar perigo à meta de Diogo Costa, terminando o confronto sem nenhuma finalização no alvo.

Goleada construída na etapa final

No segundo tempo, a superioridade se transformou em goleada. Aos 64 minutos, Borja Sainz ampliou a vantagem com passe de Gabri Veiga. A força do elenco portista ficou evidente aos 67 minutos, quando André Silva entrou no lugar de Samuel Aghehowa. Apenas três minutos depois, aos 70, o atacante marcou o terceiro gol da partida.

Aos 73 minutos, os papéis do segundo gol se inverteram: Borja Sainz serviu Gabri Veiga, que fechou o placar em 4 a 0. O goleiro Turk, do Estoril, ainda evitou um placar mais elástico ao registrar sete defesas ao longo do duelo, em que o Porto finalizou 24 vezes.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Porto chega a 30 pontos em 10 jogos e segue isolado na primeira colocação. Contando este jogo, são cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Estoril permanece na 18ª posição, com apenas dois pontos, acumulando sua quinta derrota seguida na liga.

O Porto volta a campo na quarta, 4, contra o Napoli, pela Uefa Champions League. O Estoril joga no domingo, 8, diante do Marítimo, pelo Campeonato Português.