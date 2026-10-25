O Moreirense precisou de apenas 28 minutos para definir o confronto diante do Estoril neste domingo, 25, no estádio Antonio Coimbra da Mota. Com uma postura letal no início da partida, os visitantes venceram por 3 a 1, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Português. O resultado agrava a situação dos donos da casa, que seguem na 18ª posição, enquanto a equipe forasteira ganha fôlego na tabela.

Início avassalador define o rumo

A equipe comandada pelo técnico Vasco Costa entrou em campo disposta a resolver a partida rapidamente. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Manuel Mendonça abriu o placar para o Moreirense. Sem dar tempo para a reação do Estoril, Tiago Andrade ampliou a vantagem aos 15 minutos. O cenário ficou ainda mais confortável aos 28 minutos, quando Nile John marcou o terceiro gol dos visitantes, encaminhando a vitória antes mesmo do intervalo.

Volume ofensivo esbarra em André Ferreira

Apesar da desvantagem no placar, o Estoril, armado no 4-3-3 pelo técnico Leandro Pires, tentou reagir e terminou o jogo com 57% de posse de bola e 26 finalizações, contra 13 do adversário. No entanto, o volume de jogo parou na grande atuação do goleiro André Ferreira, que terminou a partida com seis defesas e impediu uma reação efetiva. O gol de honra dos donos da casa saiu apenas na reta final, aos 94 minutos, com André Tiago Ramos das Neves, que havia entrado na etapa complementar na vaga de João Carvalho.

Classificação e próximos compromissos

Com o triunfo, o Moreirense chega a 11 pontos e ocupa a 10ª colocação no Campeonato Português. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias nos últimos cinco compromissos pelo torneio. Já o Estoril permanece na 18ª posição, com apenas dois pontos conquistados, amargando sua quarta derrota nos últimos cinco jogos na competição.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia, 31, pelo Campeonato Português. O Estoril joga fora de casa contra o Porto, enquanto o Moreirense recebe o Estrela da Amadora.